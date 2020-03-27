Сува, , 05:06 — REGNUM Власти Фиджи объявили в стране комендантский час из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер-министр страны Фрэнк Мбаинимарама в обращении к парламенту.

Он объяснил, что введение комендантского часа необходимо из-за того, что жители Фиджи не воспринимают всерьез предписания и рекомендации правительства.

«Мы не боимся ужесточить меры предосторожности, если мы видим, что жители Фиджи не воспринимают угрозу всерьез… Поэтому я объявляю общенациональный комендантский час с 10 вечера до 5 утра», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Фиджи выявлено пять случаев заболевания COVID-19. Первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен на острове 18 марта.

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