Фокино, , 05:04 — REGNUM На аварийном мосту в городе Фокино Приморского края полностью перекрыто движение, транспорт пущен в обход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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В администрации рассказали, что мост восстановлению не подлежит, а на его месте будет построен новый мост, строительство займёт порядка 14 месяцев. В городе имеются альтернативные маршруты проезда.

«Часть плиты просела. Там видно, что если большой грузовик проедет, то одна половина обрушится. В этом случае устойчивость другой половины нарушится, поэтому приняли решение закрыть мост. В этом году мост будут сносить, так как он подлежит полной замене. Строительство нового моста должно занять 14 месяцев», — рассказал глава города Александр Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье после частичного обрушения моста в городе Фокино, было перекрыто движение для большегрузного транспорта.