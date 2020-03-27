Благовещенск, , 04:59 — REGNUM На Амурском газоперерабатывающем заводе достраивают обсерваторы для изоляции людей, больных коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

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На предприятии, где трудятся 30 тысяч человек 23 национальностей, оборудуются специальные помещения, отвечающие всем санитарным правилам. Они будут рассчитаны на размещение 350 человек.

«Основная масса работников, проживающая в жилых модулях, обеспечена всем необходимым. Инфраструктура позволяет людям в вахтовом посёлке комфортно жить, отдыхать и ездить работать на стройплощадку, выполнять свои трудовые обязательства. В случае возникновения какой-либо ситуации, мы готовы», — рассказал представитель ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.