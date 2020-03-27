Курган, , 04:50 — REGNUM В Курганской области в период карантинных каникул с 30 марта по 3 апреля в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Для дошкольников, чьи родители будут вынуждены работать в период карантинных каникул, организованы малокомплектные дежурные группы. Принимать детей будут с применением «утренних фильтров».

В школах Зауралья продлеваются каникулы. На недельный отдых уходят вузы, учреждения дополнительного образования и среднего профессионального образования. С 6 апреля все образовательные учреждения вернутся на дистанционное обучение.