Манагуа , 27 марта 2020, 04:41 — REGNUM Первый летальный исход в результате заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Никарагуа, сообщает пресс-служба минздрава страны.
Сообщается, что первый умерший пациент с COVID-19 также был ВИЧ-положительным. Отмечается, что в стране также зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения новым коронавирусом в Никарагуа был зафиксирован 18 марта. Первым пациентом оказался 40-летний гражданин страны, недавно совершавший поездку в Панаму.
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