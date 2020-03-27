Манагуа , , 04:41 — REGNUM Первый летальный исход в результате заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Никарагуа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что первый умерший пациент с COVID-19 также был ВИЧ-положительным. Отмечается, что в стране также зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения новым коронавирусом в Никарагуа был зафиксирован 18 марта. Первым пациентом оказался 40-летний гражданин страны, недавно совершавший поездку в Панаму.

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