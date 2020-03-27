Петропавловск-Камчатский, , 04:34 — REGNUM Глава Камчатки Владимир Илюхин госпитализирован в Камчатскую краевую больницу с высокой температурой. Он сдал все тесты на COVID-19, несмотря на то, что страны с неблагополучной эпидобстановкой не посещал.

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Как выяснило ИА Кам 24, губернатор края не так давно был в командировках в северном Олюторском районе, где, скорее всего, и простудился. Врачи настояли на полноценном лечении в стационаре.

Анализы на коронавирус у Владимира Илюхина, как сообщили в его пресс-службе, отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на 27 марта нет ни одного случая подтвержденного заболевания коронавирусом. Тем не менее, региональные власти предпринимают все необходимые меры для предотвращения эпидемии.