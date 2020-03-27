Якутск, , 04:47 — REGNUM В Якутии с 14 февраля в круглосуточном режиме вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора провела больше 2,5 тыс. анализов на СOVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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При этом, количество исследований больше — около 3 тысяч, так как у некоторых по показаниям берут две пробы: мазок из зева и носа и анализ крови.

«С начала марта задействовали две лаборатории и на трёх больших аппаратах делаем в среднем в сутки 250 анализов. В один день было проведено 349 анализов. В помощь нам открылась одна лаборатория в больнице №3, и часть анализа будет проводиться там. Сейчас готовится ещё лаборатория СПИД-Центра. В дальнейшем, если ситуация будет ухудшаться, подключим 8 лабораторий в больницах, которые могут делать анализы», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске выявили студента, прилетевшего из Великобритании, с подозрением на коронавирус.