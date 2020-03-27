Якутск, , 04:38 — REGNUM В аэропорту Якутска 26 марта был установлен парень с признаками ОРВИ, который прилетел из Лондона через Москву. Предварительные анализы на коронавирус дали положительный результат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Хорошо сработала наша система наблюдения, в аэропорту Якутска работниками санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора был выявлен молодой человек, якутянин, который прилетел через Москву из Великобритании. Он студент вуза Англии. С небольшими признаками ОРВИ он был остановлен, скорой помощью доставлен в провизорное диагностическое отделение инфекционной больницы, анализ, взятый в нашей лаборатории, дал положительный результат», — рассказала руководитель Роспотребнадзора республики Маргарита Игнатьева.

На 27 марта в Якутии 14 официальных случаев заражения COVID-19. Анализы студента отправили в Новосибирск на подтверждение.

Парень ни с кем из родственников в контакт не входил, поэтому самоизоляции для них не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, главврач в Коммунарке прогнозирует, что пик распространения коронавируса придётся на 3−5 апреля.