Благовещенск, , 04:49 — REGNUM В городской больнице города Благовещенска медики развернули резервный инфекционный госпиталь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Госпиталь был развёрнут на базе двух первичных сосудистых отделений. Здесь уже развёрнуты палаты интенсивной терапии и реанимации, для работы выделен медицинский персонал.

«На случай, если поступит больной с коронавирусной инфекцией, мы, согласно плану, переводим всех оставшихся пациентов в областную клиническую больницу и в хирургический корпус. Мы освобождаем все 5 этажей, куда будут госпитализироваться именно такие больные», — рассказал главный врач больницы Александр Сучков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на утро 27 марта не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.