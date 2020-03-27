Москва, , 04:02 — REGNUM Ряд организаций в России получили право осуществлять необходимые им закупки без проведения конкурсных процедур, сообщили 26 марта в пресс-службе министерства финансов России.

В соответствии с опубликованными рекомендациями, право будет предоставлено организациям, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля.

«Если им требуется срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период нерабочих дней, такие организации вправе осуществить закупку без проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 44-ФЗ вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы», — говорится в разъяснении ведомства.

Напомним, к организациям, на которые действие президентского указа не распространяется, относятся непрерывно действующие организации, медицинские учреждения и аптеки, торговые сети, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы.

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