Владивосток, , 04:40 — REGNUM Оба жителя Приморского края, находящихся на карантине в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 с подтвержденным диагнозом «коронавирус», чувствуют себя удовлетворительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщили в региональном минздраве, новых случаев заболевания в крае не выявлено. Все больные и лица, с ними контактировавшие — изолированы.

«Температура нормальная, кашель прошёл, состояние удовлетворительное», — рассказала о состоянии здоровья представитель краевого минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском минздраве предложили запретить добровольную сдачу тестов на коронавирус.