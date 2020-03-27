Владивосток, , 04:00 — REGNUM По состоянию на 08:00 27 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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К настоящему времени в Приморье на коронавирус обследовано более 5,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением находятся 1925 человек. В условиях карантина инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 находится 16 человек.

«Сейчас наблюдать за пациентами медикам помогают ординаторы, а в Центр медицины катастроф пришли волонтёры из числа студентов Тихоокеанского медицинского университета», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье к 30 апреля военные построят модульный инфекционный центр.