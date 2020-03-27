Москва, , 03:35 — REGNUM Власти Москвы в конце следующей недели, объявленной нерабочей, могут принять решение о продлении выходных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, решение будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в стране нерабочей.

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