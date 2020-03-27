Пекин, , 03:35 — REGNUM Почти 20 провинций и городов по всему Китаю возобновили работу их туристических мест по мере спада эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает 20 марта газета Beijing Daily.

В частности, работа туристических объектов была возобновлена в Шанхае, Цзянсу и Гуйчжоу, а туристические агентства возобновили продажу путевок в ближайшие туристические места. Китай постепенно возобновляет работу и производств в туристическом сектора с целью скорейшего восстановления экономики после эпидемии.

Общее число туристов в стране за прошедшие выходные выросло на 91% против предыдущих выходных, если верить данным ресурса qunar.com. Тем не менее, столовые в туристических местах находятся на карантине, а еду продают пакетированной.