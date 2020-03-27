Бейрут, , 03:28 — REGNUM Ливанское движение «Хезболла» подготовило более 24 тысяч медработников для помощи правительству Ливана в борьбе с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил глава исполнительного совета движения Хашем Сафийеддин в эфире телеканала «Аль-Манар».

"В план «Хезболлы» по борьбе с коронавирусом включены 1,5 тысячи врачей, три тысячи человек медперсонала, пять тысяч сотрудников здравоохранения и 15 тысяч волонтеров», — заявил он.

По словам Сафийеддина, «Хезболла» предусматривает несколько сценариев развития ситуации в Ливане и координирует все действия с органами власти страны. Он добавил, что движение готово обеспечить любую помощь ливанцам в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти Ливана попросили помощи у иностранных государств в борьбе с распространением COVID-19. Ливанский президент Мишель Аун подчеркнул, что в стране ощущается нехватка материалов, медикаментов и оборудования.

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