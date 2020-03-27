Владивосток, , 03:28 — REGNUM Медицинские маски обещают завести в Приморский край в ближайшие 2−3 дня и распределить их по аптекам и супермаркетам.

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Маски будут находиться в торговых и аптечных сетях в свободном доступе, цитирует главного внештатного специалиста Приморья по инфекционным болезням Анну Симакову PrimaMedia.

«Маски, которые будут продаваться в супермаркетах не имеют медицинского сертификата. Они также эффективны, но не могут применяться в медицинских организациях и продаваться через аптечную сеть. В ближайшие 2−3 дня, эти маски появятся в продаже», — отметила Анна Симакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье до 30 апреля будет развёрнут модульный инфекционный центр.