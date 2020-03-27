Владивосток, , 03:11 — REGNUM Вопрос об отмене проведения экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию для всех желающих обсуждают в Минздраве Приморского края.

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Об этом в интервью ИА PrimaMedia заявила главный внештатный специалист края по инфекционным болезням Анна Симакова. Она отметила, что сами тесты малоэффективны при таком подходе и мешают работать в правильном направлении.

В обоснование своих слов специалист рассказала, что после тестирования человек снова возвращается в публичную среду, продолжает контактировать с неопределённым кругом лиц, думая, что у него «всё хорошо».

«Даже если мы с вами сдадим анализ, всё равно выйдем, поедем в автобусе, не зная, кто едет рядом с нами. Но мы уже получили результат и успокоились. Первая причина для того, чтобы проверить на заражение коронавирусной инфекцией — пребывание за пределами России. Вторая причина — близкий контакт с теми, у кого есть диагноз коронавирусная инфекция. Их мы изолируем и обследуем в условиях стационара», — рассказала специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье к 30 апреля военные построят модульный инфекционный центр.