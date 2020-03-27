Гуанчжоу, Китай, , 02:41 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая теперь требует от всех прибывающих из-за рубежа проходить жесткий карантин и тест на коронавирус с целью сдерживать «импорт» коронавируса в регион, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Путешественники из-за рубежа, включая Гонконг, Макао и Тайвань будут помещаться на 14-дневный карантин. При этом, затраты на карантин будут ложиться на самих прибывающих, сообщили в местном штабе по борьбе и профилактике инфекций.

Научные сотрудники, которые помогают обеспечивать нормальную жизнь и производство в Гонконге, Макао, а также водители и члены корабельных команд, которые работают на трудных участках снабжения и от которых зависит стабильность в Гонконге и Макао, не будут помещаться на карантин, однако тесты на нуклеиновые кислоты они будут проходить.

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