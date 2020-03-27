Шанхай, Китай, , 02:33 — REGNUM Шанхай ужесточил карантинные меры для въезжающих в город пассажиров из-за рубежа для борьбы с нарастающим «импортом» нового коронавируса из-за рубежа, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Согласно новым правилам, все обычные въезжающие будут помещаться на карантин на 14 дней по прибытию, в то время как к дипломатическому персоналу и тем, кто играют важную роль в экономической деятельности и торговле, научных исследованиях и техническом сотрудничестве, будут приниматься меры в особом порядке.

Новые правила начали действовать с 18:00 по местному времени 26 марта, сообщили в отделе по связям с общественностью Муниципального правительства Шанхая. Шанхай также требует от всех международных прибывших пройти тест на нуклеиновые кислоты и скрининг на коронавирус.