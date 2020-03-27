Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Соединенные Штаты стали страной с наибольшим числом зараженных коронавирусом нового типа, сообщает американский Университет Хопкинса, ведущий мониторинг на основе официальных данных по новой инфекции.

Согласно его данным, число зараженных коронавирусом на территории США достигло 83 507 человек. Второе место пока удерживает Китай с 81 782 выявленными случаями COVID-19. Однако на «второе место» уже посягает Италия — там выявлено 80 589 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях провести «в ближайшее время» телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме, посвященной ситуации с COVID-19 в стране.

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