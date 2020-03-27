Пекин, , 02:27 — REGNUM Китайский регулятор в области гражданской авиации выпустил циркуляр о дальнейшем сокращении международных рейсов в рамках борьбы с притоком в Китай новых зараженных коронавирусом из-за рубежа, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Все китайские авиалинии смогут осуществлять лишь по одному рейсу в каждую из стран мира в неделю, в то время как иностранные авиакомпании должны сохранить за собой лишь один рейс до Китая не чаще одного раза в неделю для каждого из маршрутов в Китай, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC). Циркуляр вступает в силу с 29 марта.

Администрация также проинструктировала всех перевозчиков подать заявления с планом перевозок согласно требованиям циркуляра. Более жесткие меры будут также приняты для сдерживания распространения вируса рейсах, прибывающих или и покидающих страну. Загруженность пассажирами должна быть менее 75%, что может и при необходимости Китай может еще сильнее сократить международные рейсы.