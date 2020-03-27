Москва, , 01:35 — REGNUM Правовое управление Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировало постановление властей Санкт-Петербурга, запрещающее посещать храмы с 28 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса, соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦ.

Введённый запрет в РПЦ посчитали неконституционным и процитировали статью 28 Конституции РФ и пункт 1 статьи 3 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в которых говорится, что в России гарантируется право вероисповедания, в том числе право совершать богослужения.

Напомним, постановление правительства Санкт-Петербурга, подписанное губернатором города Александром Бегловым 26 марта, запрещает физическим лицам посещать объекты или территории религиозных организаций, кроме их священнослужителей и персонала.

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