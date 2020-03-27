Дублин, , 01:14 — REGNUM Десять летальных исходов от заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Ирландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ирландского департамента здравоохранения.

Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 19 человек. Также за 25 марта было выявлено 255 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее число зараженных в Ирландии достигло 1819 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта жителям Ирландии запретили собираться в группы численностью более четырех человек. Соответствующая мера была введена для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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