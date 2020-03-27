Лондон, , 00:57 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Великобритании достигло до 11 658, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление британского правительства.

По их данным, за прошедшие сутки в стране было выявлено 2129 случаев заболевания COVID-19. Также за 25 марта от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Великобритании скончались 115 человек. Таким образом общее число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 578.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого общее число заболевших COVID-19 в Великобритании составляло 9529 человек. Отмечалось, что в Соединенном Королевстве стали делать больше тестов на выявление новой инфекции. К 25 марта в стране делалось 25 тысяч тестов ежедневно.

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