Псков, , 00:43 — REGNUM В Пскове выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией без контакта с приехавшими из-за рубежа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём инстаграме сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В городскую больницу Пскова (не в инфекционное отделение) была госпитализирована женщина, у которой в течение двух дней резко развилась пневмония (сейчас она уже подключена к ЭКМО). Сегодня у неё предварительно диагностирован коронавирус — причём без контакта с приехавшими из-за рубежа (по её словам, проверяем)», — сообщил Ведерников.

По его словам, больница будет закрыта на карантин, а 180 коек больницы будут перепрофилированы под пациентов с коронавирусной инфекцией. Ведерников отметил, что эту работу предстоит провести в сжатые сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников также заявил, что официальные цифры статистики по заболеваемости коронавирусной инфекции «мало отражают серьёзность ситуации».

Он также сообщил о новом случае заражения в Пскове: мужчина контактировал по работе с вернувшимся из заграничного отпуска коллегой, причём заболевание у него проходит в более тяжёлой форме.

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