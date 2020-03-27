Псков, , 00:36 — REGNUM В Пскове мужчина заразился коронавирусом после контакта по работе с вернувшимся из заграничного отпуска коллеги. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём инстаграме сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он обратился к своим подписчикам с призывом оценить этот случай «максимально трезво».

По его словам, семья, вернувшаяся из-за границы и впоследствии оказавшаяся заражённая коронавирусом, в течение недели сохраняла обычный образ жизни.

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«Контактировавший по работе с главой семьи мужчина заразился. Более того, у него начала развиваться пневмония. Болезнь протекает тяжелее, чем у первоначального носителя», — отметил Ведерников.

Глава региона также обновил официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области, но, по его словам, «сейчас она мало отражает серьёзность ситуации».

По официальным данным, подтверждённых случаев коронавируса — шесть, ещё четыре человека находятся с подозрением на заражение COVID-19: положительный результат показали первоначальные экспресс-тесты. Всего в регионе госпитализированы с подозрением на коронавирус уже 24 человека.

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