Берлин, , 01:07 — REGNUM Более 43 тысяч человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, было выявлено в Германии. Об этом 26 марта сообщает телеканал n-tv со ссылкой на собственный анализ ситуации по коронавирусу в стране на основе данных по федеральным землям ФРГ.

По данным телеканала, на сегодняшний день в Германии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 43 165. Количество погибших от последствий заболевания COVID-19 достигло 264 человек.

В свою очередь, по данным института Роберта Коха, количество заражённых коронавирусом достигло 36 508 человек, скончались в общей сложности 198 человек. Институт ведёт статистику по стране, но публикует её раз в сутки, объясняя расхождения в данных со СМИ «временным лагом» и необходимостью сведения воедино подсчёты официальных региональных ведомств.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что минздрав ФРГ ждёт резкого увеличения числа заражённых коронавирусом в ближайшее время.

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