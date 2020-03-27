Рига, , 00:05 — REGNUM Муниципальное предприятие Rīgas satiksmes, отвечающее за общественные перевозки в Риге, опомнилось и скорректировало прежнее решение о сокращение числа маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов принятое из-за пандемии Covid-19, пишет портал tvnet.lv.

Распоряжение немедленно отменить прежнее решение, которое привело к переполненным рейсам общественного транспорта в Риге, исполнительному директору Думы Юрису Радзевичу отдал глава временной администрации города Эдвин Балшевич. В результате, чтобы обеспечить разумное число людей в салоне, Rīgas satiksme произведёт соответствующую разметку, запрещающую пассажирам садится рядом друг с другом, а также пустит 80 дополнительных рейсов на наиболее популярных маршрутах.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.