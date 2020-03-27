Рига, , 00:04 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Covid-19 заболел ещё один военнослужащий боевой группировки НАТО дислоцированной в Латвии, пишет портал LSM

Этот военнослужащий уже покинул территорию страны. Пабрикс заверил, что оба солдата, заболевшие Covid-19 не проходили службу на центральной базе группировки НАТО в Адажи под Ригой, поэтому военнослужащим международного контингента и Национальных вооружённых сил Латвии ничего не угрожает. Те лица, которые находились в контакте с заболевшими установлены и находятся в карантине. В эти дни, как уже сообщало ИА Регнум на полигоне в Адажи проходят военные учения Iron Spear 2020 и проводятся боевые стрельбы танков и тяжелой броневой техники.