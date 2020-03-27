Тирана, , 00:07 — REGNUM 26 марта от COVID-19 скончалась 71-летняя гражданка Албании. Женщина, страдавшая также от гипертонии, скончалась на седьмой день пребывания в Инфекционном госпитале Тираны. Всего от заболевания, вызываемого коронавирусом в Албании скончались шесть человек.

Институт общественного здравоохранения Албании 26 марта сообщил, что в результате обследования 103 человек в Албании было выявлено 28 новых случаев коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, карта распространения заболевания снова расширилась — теперь вирус был обнаружен и в Тропое.

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