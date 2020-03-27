Рига, , 00:02 — REGNUM Правительство Латвии, в ходе внеочередного заседания прошедшего в режиме видеоконференции, приняло решение о том, что все латвийские компании, вне зависимости от отрасли, будут иметь право на финансовую помощь из-за кризиса вызванного пандемией Covid-19, пишет портал LSM.

Речь идёт о двухмесячном пособии сотрудникам, выплачиваемом за вынужденный простой. Размер пособия зависит от размера заработной платы и не может превышать 750 евро в месяц. На помощь смогут претендовать работники всех компаний, чьи обороты в марте 2020-го упали на 30%, а в отдельных случаях на 20%, по сравнению с мартом 2019 года. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, пакет мер принятый правительством Латвии распространялся только на 73 000 человек из 40 отраслей экономики.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.