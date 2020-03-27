Киев, , 00:06 — REGNUM До 196 возросло количество инфицированных коронавирусом на территории Украины. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

По состоянию на 23:00 мск в стране подтверждено лабораторно 40 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заражённых составило 196 человек.

Пять человек скончались от COVID-19, один человек выздоровел. В связи с угрозой эпидемии коронавируса на Украине продлён срок действия карантина до 24 апреля. Запрещены все массовые мероприятия, не работает метрополитен, закрыты все образовательные учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Украины закрывают 27 марта границу страны для всех граждан Украины, которые не успеют к этому моменту вернуться на родину.

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