Москва, , 23:59 — REGNUM Известный российский исполнитель, автор песен, продюсер Игорь Николаев обратился в городскую клиническую больницу №40 города Москвы (больница в Коммунарке) в связи с симптомами острого респираторного заболевания. Об этом сегодня, 26 марта, сообщают столичные СМИ.

По данным СМИ, у Николаева взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Диагноз предварительно положительный.

На своей странице в социальной сети Instagram Николаев подтвердил, что его пометили на карантин.