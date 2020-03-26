Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:58 — REGNUM Спортивный комплекс Маракана в бразильском Рио-де-Жанейро, в том числе знаменитый стадион, будут переоборудованы в госпиталь в рамках борьбы с пандемией коронавируса, 26 марта сообщает агентство Reuters.

На стадионе Маракана, открытом в 1950 году, проходил финал Кубка мира по футболу 2014 года, а также церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2016 года.

К настоящему моменту в Бразилии подтверждены 2611 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 63 человека в стране погибли от COVID-19.

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