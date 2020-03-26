Москва, , 23:54 — REGNUM Решение о возможности дальнейшего продления нерабочих дней в качестве меры по борьбе с коронавирусом будет приниматься по ситуации. Об этом заявила 26 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля в рамках мер по сдерживанию распространения нового коронавируса.