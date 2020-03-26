Мурманск, 26 марта 2020, 23:51 — REGNUM В Мурманской области снова ужесточили режим повышенной готовности: с 27 марта по 5 апреля в регионе закроют практически все заведения. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор области Андрей Чибис.
На этот период будет приостановлена работа: всех торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок, баров и кафе, салонов красоты, массажных и СПА-салонов, бань и саун и МФЦ. Рестораны продолжат работать только в формате «еда на вынос». Гипермаркеты, продуктовые магазины (в том числе находящиеся при ТЦ) и аптеки продолжать работать в прежнем режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки положительный тест на коронавирус сдали еще пять жителей Мурманской области. Глава региона заявил, что это произошло из-за нарушения режима самоизоляции некоторых граждан.
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— Продолжают работу
— Рестораны и кафе работают в формате «на вынос» и на доставке