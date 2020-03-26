Москва, , 23:53 — REGNUM Пик эпидемии коронавируса можно ожидать на следующей неделе в Москве. Об этом 26 марта рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью агентству РИА Новости.

Как пояснил Проценко, в настоящее время идёт прирост количества заражённых коронавирусом. Пик эпидемии в Москве, по мнению медика, придётся на середину-конец наступающей недели.

По данным на сегодняшний день, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 546 случаев пришлось на Москву. Скончались от COVID-19 два человека, выздоровели 38 человек.

Под наблюдением медиков в России остаётся 139 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве будут дезинфицировать подъезды тех домов, где проживают граждане, находящиеся на самоизоляции.

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