Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В перинатальном центре Ростовской области празднуют настоящую победу. Врачи спасли жизнь младенцу весом 460 граммов. Об этом ИА REGNUM сообщили в медучреждении.

«Этот случай — это, конечно, большой успех для перинатальной медицины, — не только Ростовской области, но и всей нашей страны», — прокомментировал главный врач перинатального центра Максим Уманский.

Решение о проведении кесарева сечения было принято из-за угрозы для жизни матери и ребёнка. Девочка Софья родилась в ноябре 2019 года с весом 460 граммов и ростом 27 см. Её сердце билось, поэтому неонатологи поставили ей два балла по шкале Апгар. После рождения младенца поместили в реанимационный бокс и в течение четырёх месяцев боролись за жизнь малышки. В настоящее время девочка весит более 3 килограммов и готовится к выписке.