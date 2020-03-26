Москва, , 23:47 — REGNUM MyBook даёт всем пользователям бесплатный доступ к стандартному каталогу литературы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, акция запущена на время карантина.

Каталог стандартной подписки MyBook включает более 140 000 электронных книг на русском, английском и других языках, в том числе классику и бестселлеры. Предложение действует по промокоду STAYHOME.

Данная акция связана с карантинными мерами в рамка борьбы с коронавирусом. Отметим, что MyBook стала не первой сетевой платформой, которая сделала доступ к своему ресурсу бесплатным.

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