Анкара, , 23:49 — REGNUM До 3629 случаев возросло количество заразившихся коронавирусом в Турции. Об этом 26 марта сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём Twitter.

По данным главы минздрава, за сутки в стране было проведено 7286 тестов на коронавирус, из них 1196 оказались положительными. Общее количество заразившихся составило 3629 случаев.

Также Коджа сообщил, что за сутки скончалось 16 пациентов, общее число летальных исходов от болезни, вызванной коронавирусом, составило 75.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве заражённых коронавирусом в Турции.

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