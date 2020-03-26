Москва, , 23:22 — REGNUM По неподтвержденным данным коронавирусная инфекция была диагностирована у заместителя министра внутренних дел России Виталия Шулика. Об этом сегодня, 26 марта, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что точный диагноз Шулика пока неясен. Медики проводят тесты на коронавирус.

Также появились сообщения о заражении коронавирусом рядовых полицейских. Никто из зараженных стражей порядка за границу не ездили, в том числе и Шуляк. То есть заразились они уже на территории России. Инфицирование, возможно, произошло в общественном транспорте.