Мурманск, , 23:22 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявлено 5 новых предварительно положительных результатов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Это стало следствием бессознательного отношения наших граждан к соблюдению режима самоизоляции. Не игнорируйте введенные меры! Ваше безразличие может стоить кому-то жизни», — заявил он.

Точны диагноз будет поставлен после подтверждения результатов в федеральной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса был выявлен в Мурманске 16 марта у гражданина Ирландии, приехавшего в Заполярье на шахматный турнир. После этого новый коронавирус был подтвержден еще у троих человек.