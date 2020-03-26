Нижний Новгород, , 23:20 — REGNUM В Нижегородской области с 28 марта по 5 апреля закрываются объекты массового пребывания граждан. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Глеб Никитин.

«Мы временно приостанавливаем работу объектов розничной торговли. Это не коснётся продуктовых магазинов и аптек. Объекты общепита также должны ввести определенные ограничения в своей деятельности», — отметил Никитин и добавил, что рекомендуется перейти на систем доставки готовых блюд.

Также вводятся ограничения на посещение парков, прекращается работа парикмахерских, салонов красоты, стоматологических клиник. Кроме того, в общественном транспорте отменяется льготный проезд. Эта мера не касается волонтёров.

«Но медицинские организации, реабилитационные центры работают в штатном режиме», — подчеркнул губернатор. Он рекомендовал использовать услуги ЖКХ и банков дистанционно, социальные услуги также остаются доступными.

«Все это — временные меры. Уверен, что общими усилиями и ответственностью мы преодолеем эти испытания», — заключил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет восемь человек. Ранее выздоровевшая пациентка была выписана.

Всего в Приволжском федеральном округе новая инфекция диагностирована и лабораторно подтверждена у 62 человек. В течение предыдущих суток число инфицированных выросло на 10 человек.

Сохраняется отсутствие подтверждённых случаев коронавируса в Поволжье в Марий Эл и Мордовии.