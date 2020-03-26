Иерусалим, , 23:20 — REGNUM Количество людей с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией превысило 2600 человек в Израиле. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным израильского ведомства, на 21:00 мск количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2693 случая, из них тяжёлых пациентов 46 человек, восемь человек скончались.

Из общего числа заболевших 413 пациентов находятся в больницах, 1414 проходят курс лечения в домашних условиях. Ещё 370 человек находятся под наблюдением врачей в центрах, переоборудованных для этой цели из гостиниц.

С утра 26 марта было выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о распечатке военного бункера в Израиле в целях борьбы с эпидемией коронавируса в стране.

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