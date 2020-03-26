Москва, , 22:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом ограничивать цены на лекарства и медицинские товары. Документ опубликован 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь правительство имеет возможность устанавливать предельные отпускные цены производителей на лекарства и медицинские средства, не входящие в список жизненно необходимых, а также надбавки к ним с учётом НДС.

Согласно документы, данным правом правительство сможет воспользоваться при угрозе эпидемий, в чрезвычайных ситуациях, либо в том случае, когда будет зафиксирован необоснованный рост цен на лекарства сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение месяца.

Фиксировать цены на лекарства и медицинские товары правительство сможет на срок не более 90 дней.