Москва, , 22:50 — REGNUM Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, помещённого в больницу в Коммунарке, улучшилось. Об этом сообщил 26 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Нужно сказать спасибо коллегам, друзьям-медикам, потому что их усилия привели к положительному результату. Состояние Льва Валерьяновича улучшилось», — сказал он в эфире Первого канала.

Министр добавил, что артист в настоящее время не нуждается в высокой кислородной поддержке и течение заболевания у него «позволяет надеяться на благоприятный исход».

Напомним, ранее Лев Лещенко и его супруга Ирина были доставлены в больницу в московском посёлке Коммунарка, где содержатся пациенты с коронавирусом. Сообщалось, что обоим медики поставили диагноз «двустороннее воспаление лёгких». Близкие артиста опровергают сообщения о том, что он заразился коронавирусом.