Екатеринбург, , 22:29 — REGNUM В Екатеринбурге учредят антипремию за самые лживые и возмутительные фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава свердловского отделения движения «За правду» Алексей Никифоров.

Как передает РИА «Накануне», за наиболее позорные картины их авторам вручат почётный приз — по 30 немецких рейхмарок, которые действовали в Германии с 1924 по 1948 год. В шорт-лист уже точно попадут фильмы «Сволочи», «Штрафбат», «Три дня лейтенанта Кравцова», «Последний бой», но список еще будет пополняться.

«Сейчас о войне транслируется много лжи, в том числе в кинематографе. Пытаются перевернуть и переврать исторические факты», — сказал Никифоров.

Организаторы в скором времени анонсируют название антипремии и предложат механизм, через который будут выбраны наиболее несуразные картины о Великой Отечественной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россия отмечает Год памяти и славы. В государстве празднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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