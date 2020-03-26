Трентон, США, , 22:46 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявил в связи с резко возросшим количеством заражённых коронавирусом президент США Дональд Трамп в штате Нью-Джерси. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Губернатор штата Фил Мерфи сообщил на пресс-конференции в эфире местных телеканалов об увеличении количества выявленных случаев заражения коронавирусом в полтора раза за одни сутки.

В штате на сегодняшний день подтверждено 6876 случаев инфицирования коронавирусом. Число умерших пациентов с коронавирусом составило 81 человек.

Режим ЧС позволяет администрации штата получать от федерального правительства средства, уже выделенные Конгрессом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заражённых коронавирусом в США превысило 75 тысяч человек.

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