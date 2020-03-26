Приштина, , 22:47 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 26 марта сообщил, что первый гражданин самопровозглашенной республики излечился от болезни, вызываемой коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на национальный институт государственного здравоохранения Косово, на сегодняшний день (26 марта) в Косово выявлено 79 случаев заболевания. Восемь новых случаев были зафиксированы 26 марта в результате обследования 89 человек.

Карта распространения заболевания расширяется — четверо заболевших проживают в Вуштрине, трое в Приштине и ещё один в Лугаджи-Пече.

Всего с 8 февраля в Косово проведено 855 обследований на коронавирус. Один из граждан края скончался от коронавируса. На самоизоляции под наблюдением врачей находятся 1514 человек, вступавших в контакт с заболевшими.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Косово выразил недоверие правительству из-за COVID-19