Кишинёв, , 22:00 — REGNUM Возвращение в Молдавию сотен тысяч трудовых мигрантов может поставить под угрозу молдавскую экономику, которая и так едва ли готова к последствиям эпидемии коронавируса. Как заявил 26 марта в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Игорь Толмач, процесс возвращения гастарбайтеров частично приостановился из-за закрытия границ и пассажирского транспортного сообщения, но продолжится после отмены этих ограничений.

Всего за рубежом в последние годы находились около 1 млн молдавских граждан. «После начала эпидемии коронавируса десятки тысяч мигрантов вернулись домой. Особенно речь идет о тех, кто живет в Италии. Многие из них в результате глобального европейского кризиса остались и еще останутся без работы. Так что этот процесс продолжится», — отметил Толмач.

Возвращение гастарбайтеров, по словам эксперта, — двойной удар по молдавской экономике. «Во-первых, это означает прекращение потока денег из-за рубежа, которые были финансовой «подушкой», составляя около 20% ВВП Молдавии. Во-вторых, вернувшихся мигрантов надо куда-то пристроить, причем с учетом запросов, к которым они привыкли за рубежом. Ни к тому, ни к другому молдавская экономика, и так ослабленная нынешним кризисом, не готова».

«Остается надеяться, что ситуация не дойдет до социального взрыва. Без массированной помощи извне Молдавия не устоит. Но найдется ли внешний игрок, готовый взять на себя чужие расходы в эпоху нарастания национального и экономического эгоизма в мире? Реакцию Запада (вернее его полное безразличие) на молдавские проблемы последнего времени мы уже видели. Опять вся надежда на Россию?» — подвел итог эксперт.

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